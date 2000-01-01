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Дверьничко В

Межкомнатные двери

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Доставка и установка

На все двери, приобретаемые в нашем интернет-магазине Дверьничков, Вы можете заказать услугу доставки и установки.
При заказе установки - доставка бесплатно *

Вид работы Стоимость
Выезд на замер (Спб) 500—700 р.
Выезд на замер (Л.О.) 500 р. + 30 р. за км
Монтаж 2000—5000 р.
Доставка (СПБ) от 1200 р.
Доставка (Л.О) 1200 р. + 40 р. за км
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Ручки Rucetti
в подарок

При заказе от трёх дверей.
Подробности у менеджеров.

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Шпонированные
Экошпон
ПВХ
Эмалированные
Ламинированные
Из массива
Недорогие
Для ванны и туалета
Раздвижные
Складные
Венге
Белёный дуб
Глухие
Остеклённые
Стеклянные
Белые
Царга
Прованс
Классические
Хай-Тек
Лофт
Скрытые
Шпонированные Экошпон ПВХ Эмалированные Ламиринированные Из массива Царга Скрытые
Недорогие Для ванны и туалета Раздвижные Складные Глухие Остеклённые Стеклянные
Венге Белые Белёный дуб Прованс Классические Хай-Тек Лофт
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Где купить межкомнатные двери в СПб?

Компания "Дверьничков" не первый год занимается продажей и установкой дверей. При этом межкомнатные двери также являются отраслью нашей организации. В данном разделе Вы можете легко и недорого купить межкомнатные двери с коробкой, доборами и фурнитурой, а также заказать услугу доставки и установки в СПб и Ленинградской области. Конкурентные и приятные цены, постоянные акции, ежедневная работа нашего сервиса - все это нацеленно на то, чтобы наш клиент чувствовал себя комфортно при заказе товаров и услуг в ДверьничкоВ. Работа с ведущими производителями и собственный склад позволяет нам недорого и продавать собственную продукцию, а также максимально оперативно доставлять и устанавливать ее.


Как же протекает весь процесс приобретения межкомнатных дверей? Он достаточно прост и сейчас мы попытаемся Вам все рассказать ниже.


Павел, дежурный менеджер
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