Межкомнатные двери
На все двери, приобретаемые в нашем интернет-магазине Дверьничков, Вы можете заказать услугу доставки и установки. При заказе установки - доставка бесплатно *
|Вид работы
|Стоимость
|Выезд на замер (Спб)
|500—700 р.
|Выезд на замер (Л.О.)
|500 р. + 30 р. за км
|Монтаж
|2000—5000 р.
|Доставка (СПБ)
|от 1200 р.
|Доставка (Л.О)
|1200 р. + 40 р. за км
в подарок
Подробности у менеджеров.
-
5931 5 931 руб.
- НОВИНКА!
7415 руб.
-
5931 5 931 руб.
- НОВИНКА!
7415 руб.
-
Роял дуб пацифика
8011 8 011 руб.
10020 руб.
-
5728 5 728 руб.
- ХИТ ПРОДАЖ!
7030 руб.
-
5169 5 169 руб.
- ХИТ ПРОДАЖ!
6470 руб.
-
Интеллигентные
и вежливые
монтажники
-
Танго Ривьера айс
4553 4 553 руб.
5730 руб.
-
Джаз Венге
4858 4 858 руб.
6070 руб.
-
3900 3 900 руб.
- Лучшая цена!
5070 руб.
-
Норд ПО Белый шелк
5565 5 565 руб.
7235 руб.
-
3900 3 900 руб.
- Лучшая цена!
5070 руб.
-
Роял дуб арктика
8011 8 011 руб.
10020 руб.
-
Бесплатный демонтаж
старых деревянных дверейПри заказе от двух дверей.Оставить заявку
Подробности у менеджеров.
-
Форум Классика ПО Аляска
6960 6 960 руб.
8700 руб.
-
Бесплатный
вызов замерщика
-
Форум Классика ПГ Аляска
6206 6 206 руб.
7757 руб.
-
12 ПГ Венге
4668 4 668 руб.
6070 руб.
-
12 ПГ Сканди
4668 4 668 руб.
6070 руб.
-
12 ПГ Дуб сонома
4310 4 310 руб.
5600 руб.
-
12 ПГ Дуб стирлинг
4310 4 310 руб.
5600 руб.
-
Юник ПО Ваниль
8019 8 019 руб.
10040 руб.
-
Юник ПГ Ваниль
7816 7 816 руб.
9770 руб.
-
Все двери настоящие. Имеют сертификаты от производителя
-
Джаз Ривьера айс
4858 4 858 руб.
6070 руб.
-
Форум Вертикаль Бьянко
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
Бесплатная
доставкаПри заказе от двух дверей.Оставить заявку
Подробности у менеджеров.
-
Форум Диагональ Капучино
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
Форум Диагональ Бьянко
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
Форум ПГ Лайт сонома
4553 4 553 руб.
5690 руб.
-
Форум ПГ Капучино
4553 4 553 руб.
5690 руб.
-
Форум Классика ПО Грей сонома
6960 6 960 руб.
8700 руб.
-
Никаких предоплат. Оплата после доставки или установки двери
-
Форум Классика ПГ Грей сонома
6206 6 206 руб.
7757 руб.
-
Форум Диагональ Лайт сонома
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
Форум Диагональ Венге
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
Форум ПГ Грей сонома
4553 4 553 руб.
5690 руб.
-
Джаз бетон графит
5583 5 583 руб.
7256 руб.
-
Джаз бетон светлый
5583 5 583 руб.
7256 руб.
-
Как купить межкомнатные двери в СПб?Вы оставляете заявкуЗамер дверного проёмав день заявки
или на следующий деньУстановка дверина следующий день
после замераОплата дверипосле установки
-
9026 9 026 руб.
- РАСПРОДАЖА!
11050 руб.
-
19 ПО Венге
4605 4 605 руб.
5986 руб.
-
Профессиональный
фирменный монтаж
-
19 ПО Сканди
4605 4 605 руб.
5986 руб.
-
19 ПО Дуб сонома
4186 4 186 руб.
5500 руб.
-
19 ПО Дуб стирлинг
4186 4 186 руб.
5500 руб.
-
14 ПО Венге
4605 4 605 руб.
5986 руб.
-
14 ПО Сканди
4605 4 605 руб.
5986 руб.
-
14 ПО Дуб сонома
4186 4 186 руб.
5500 руб.
-
14 ПО Дуб стирлинг
4186 4 186 руб.
5500 руб.
-
Гарантия на двери, материалы и все работы
-
Юник ПО Манхэттен
8019 8 019 руб.
10040 руб.
-
Юник ПО Аляска
8019 8 019 руб.
10040 руб.
-
Юник ПГ Манхэттен
7816 7 816 руб.
9770 руб.
-
Евро 45 Черный жемчуг
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Евро 45 Дуб крафт серый
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Евро 45 Дуб крафт натуральный
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Евро 45 Дуб крафт белый
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Евро 45 Граф белый
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Евро 26 Черный жемчуг
5017 5 017 руб.
6370 руб.
-
Евро 26 Дуб крафт серый
5017 5 017 руб.
6370 руб.
-
Евро 26 Дуб крафт натуральный
5017 5 017 руб.
6370 руб.
-
103091дверей установлено7 летна рынке
-
Евро 26 Дуб крафт белый
5017 5 017 руб.
6370 руб.
-
Евро 26 Граф белый
5017 5 017 руб.
6370 руб.
-
Евро 20 Квадро Черный жемчуг
5728 5 728 руб.
6900 руб.
-
Евро 20 Квадро Дуб крафт серый
5728 5 728 руб.
6900 руб.
-
Евро 20 Квадро Дуб крафт натуральный
5728 5 728 руб.
6900 руб.
-
Евро 20 Квадро Дуб крафт белый
5728 5 728 руб.
6900 руб.
-
Евро 20 Квадро Граф белый
5728 5 728 руб.
6900 руб.
-
Евро 19 Черный жемчуг
5365 5 365 руб.
6740 руб.
-
Евро 19 Дуб крафт натуральный
5365 5 365 руб.
6740 руб.
-
Евро 19 Дуб крафт серый
5365 5 365 руб.
6740 руб.
-
Евро 19 Дуб крафт белый
5365 5 365 руб.
6740 руб.
-
Евро 19 Граф белый
5365 5 365 руб.
6740 руб.
-
Твист снежное дерево
6293 6 293 руб.
7490 руб.
-
Твист песчаное дерево
6293 6 293 руб.
7490 руб.
-
Твист крымское дерево
6293 6 293 руб.
7490 руб.
-
Твист дымчатое дерево
6293 6 293 руб.
7490 руб.
-
Форум Вертикаль Лайт сонома
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
CITY 7 Дуб бьянко
5300 5 300 руб.
6706 руб.
-
CITY 2 Дуб бьянко
5600 5 600 руб.
7080 руб.
-
Форум Вертикаль капучино
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
Форум Вертикаль Венге
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
Шарм софт тач ясень белый ПО
8700 8 700 руб.
10858 руб.
-
Не знаете какую дверь выбрать?
Свяжитесь с нами!
-
Шарм софт тач ясень белый ПГ
8483 8 483 руб.
10633 руб.
-
5728 5 728 руб.
- ХИТ ПРОДАЖ!
7030 руб.
-
Duplex Дуб белый
4500 4 500 руб.
6111 руб.
-
Duplex Капучино
4500 4 500 руб.
6111 руб.
-
Duplex Венге
4500 4 500 руб.
6111 руб.
-
Unica 1 Венге
4465 4 465 руб.
5984 руб.
-
11383 11 383 руб.
- РАСПРОДАЖА!
13109 руб.
-
4605 4 605 руб.
- РАСПРОДАЖА!
5986 руб.
-
4605 4 605 руб.
- РАСПРОДАЖА!
5986 руб.
-
4186 4 186 руб.
- РАСПРОДАЖА!
5500 руб.
-
4186 4 186 руб.
- РАСПРОДАЖА!
5500 руб.
-
Юник ПГ Аляска
7816 7 816 руб.
9770 руб.
-
Танго снежное дерево
5641 5 641 руб.
7061 руб.
-
Танго песчаное дерево
5641 5 641 руб.
7061 руб.
-
Танго крымское дерево
5641 5 641 руб.
7061 руб.
-
Танго дымчатое дерево
5641 5 641 руб.
7061 руб.
-
Самба Ривьера айс
4553 4 553 руб.
5690 руб.
-
Форум Горизонталь Лайт сонома
4785 4 785 руб.
5980 руб.
-
Форум Горизонталь Капучино
4785 4 785 руб.
5980 руб.
-
Форум Горизонталь Бьянко
4785 4 785 руб.
5980 руб.
-
Джаз Беленый дуб
4858 4 858 руб.
6070 руб.
-
Джаз Капучино
4800 4 800 руб.
6090 руб.
-
Форум Горизонталь Дуб сонома
4785 4 785 руб.
5980 руб.
-
Форум Горизонталь Венге
4785 4 785 руб.
5980 руб.
-
Форум Горизонталь Грей сонома
4785 4 785 руб.
5980 руб.
-
Шарм софт тач графит ПО
8700 8 700 руб.
10858 руб.
-
Шарм софт тач графит ПГ
8483 8 483 руб.
10633 руб.
-
Джаз Грей
4858 4 858 руб.
6070 руб.
-
Кантри софт тач ясень белый
6627 6 627 руб.
7739 руб.
-
Кантри софт тач графит
6627 6 627 руб.
7739 руб.
-
5169 5 169 руб.
- ХИТ ПРОДАЖ!
6470 руб.
-
Deform D1 Дуб шале натуральный
8157 8 157 руб.
-
Unica 1 Бруно
4465 4 465 руб.
5984 руб.
-
Твист Ривьера айс
5206 5 206 руб.
6500 руб.
-
Кантри Беленый дуб
4698 4 698 руб.
5870 руб.
-
Кантри Капучино
4698 4 698 руб.
5870 руб.
-
Кантри Венге
4698 4 698 руб.
5870 руб.
-
Румба Беленый дуб
5177 5 177 руб.
6470 руб.
-
Румба Венге
5177 5 177 руб.
6470 руб.
-
Самба Беленый дуб
4553 4 553 руб.
5690 руб.
-
Самба Венге
4553 4 553 руб.
5690 руб.
-
НЕО 3С ПО Лайт сонома
6960 6 960 руб.
8022 руб.
-
11383 11 383 руб.
- РАСПРОДАЖА!
13109 руб.
-
9026 9 026 руб.
- РАСПРОДАЖА!
11050 руб.
-
CITY 7 Дуб Анкор Нордик
5300 5 300 руб.
6706 руб.
-
CITY 7 Дуб Анкор Эш
5300 5 300 руб.
6706 руб.
-
CITY 2 Дуб Анкор Нордик
5600 5 600 руб.
7080 руб.
-
CITY 2 Дуб Анкор Эш
5600 5 600 руб.
7080 руб.
-
Форум Вертикаль Грей сонома
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
Форум Диагональ Грей сонома
5771 5 771 руб.
7220 руб.
-
Твист Грей
5206 5 206 руб.
6500 руб.
-
Кантри Грей
4698 4 698 руб.
5870 руб.
-
Румба Капучино
5177 5 177 руб.
6470 руб.
-
Румба Грей
5177 5 177 руб.
6470 руб.
-
Самба Капучино
4553 4 553 руб.
5690 руб.
-
Самба Грей
4553 4 553 руб.
5690 руб.
-
Танго Грей
4553 4 553 руб.
5730 руб.
-
Евро 29 Классика Сан-Ремо ПО
5728 5 728 руб.
7160 руб.
-
Евро 29 Классика Дуб крафт серый ПО
5728 5 728 руб.
7160 руб.
-
Евро 29 Классика Дуб крафт натуральный ПО
5728 5 728 руб.
7160 руб.
-
Евро 29 Классика Дуб крафт белый ПО
5728 5 728 руб.
7160 руб.
-
Евро 29 Классика Граф белый ПО
5728 5 728 руб.
7160 руб.
-
Евро 29 Классика Сан-Ремо ПГ
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Евро 29 Классика Дуб крафт серый ПГ
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Евро 29 Классика Дуб крафт натуральный ПГ
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Евро 29 Классика Дуб крафт белый ПГ
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Евро 29 Классика Граф белый ПГ
5351 5 351 руб.
6680 руб.
-
Скинни-15 Касабланка
6832 6 832 руб.
8890 руб.
-
Скинни-14 Касабланка
4592 4 592 руб.
5890 руб.
-
Скинни-13 Касабланка
6832 6 832 руб.
8890 руб.
-
Скинни-12 Касабланка
4592 4 592 руб.
5890 руб.
-
Порта ПО ВД Эмаль белая
12912 12 912 руб.
14048 руб.
-
Порта ПГ ВД Эмаль белая
9896 9 896 руб.
11850 руб.
-
Скинни-21 Белая
6692 6 692 руб.
8700 руб.
-
Скинни-20 Белая
4452 4 452 руб.
5787 руб.
-
Скинни-15 Белая
6692 6 692 руб.
8700 руб.
-
Скинни-14 Белая
4452 4 452 руб.
5787 руб.
-
Скинни-13 Белая
6692 6 692 руб.
8700 руб.
-
Скинни-12 Белая
4452 4 452 руб.
5787 руб.
-
Дельта ПО Бетон
2760 2 760 руб.
3588 руб.
-
Аккорд-2 ПО Серый Софт Тач
11296 11 296 руб.
13025 руб.
-
Аккорд-2 ПО White Софт Тач
11296 11 296 руб.
13025 руб.
-
Аккорд-2 ПГ Серый Софт Тач
10138 10 138 руб.
12730 руб.
-
Аккорд-2 ПГ White Софт Тач
10138 10 138 руб.
12730 руб.
-
Аккорд ПО Серый Софт Тач
11296 11 296 руб.
13025 руб.
-
Аккорд ПО White Софт Тач
11296 11 296 руб.
13025 руб.
-
Аккорд ПГ Серый Софт Тач
10136 10 136 руб.
12730 руб.
-
Аккорд ПГ White Софт Тач
10136 10 136 руб.
12730 руб.
-
DUO ПГ Серая эмаль
7816 7 816 руб.
9532 руб.
-
DUO ПГ Белая эмаль
7816 7 816 руб.
9532 руб.
-
PRIMA ПГ Серая эмаль
7816 7 816 руб.
9532 руб.
-
PRIMA ПГ Белая эмаль
7816 7 816 руб.
9532 руб.
-
ULTRA ПГ Серая эмаль
8280 8 280 руб.
10130 руб.
-
ULTRA ПГ Белая эмаль
8280 8 280 руб.
10130 руб.
-
UNO ПГ Серая эмаль
6384 6 384 руб.
8670 руб.
-
UNO ПГ Белая эмаль
6384 6 384 руб.
8670 руб.
-
ONYX 32 Серый бархат
11115 11 115 руб.
13094 руб.
-
ONYX 31 Белый бархат
11115 11 115 руб.
13094 руб.
-
NEXT ПО Латте софт
10953 10 953 руб.
11844 руб.
-
NEXT ПО Серый бархат
10953 10 953 руб.
11844 руб.
-
NEXT ПО Белый бархат
10953 10 953 руб.
11844 руб.
-
NEXT ПГ Латте софт
10953 10 953 руб.
11844 руб.
-
NEXT ПГ Серый бархат
10953 10 953 руб.
11844 руб.
-
NEXT ПГ Белый бархат
10953 10 953 руб.
11844 руб.
-
SKY ПО Серый бархат
10953 10 953 руб.
11844 руб.
-
SKY ПО Белый бархат
10953 10 953 руб.
11844 руб.
-
D21 Мэджик сильвер
4340 4 340 руб.
6432 руб.
-
D21 Мэджик бордо
4340 4 340 руб.
6432 руб.
-
D21 Дуб беленый
4340 4 340 руб.
6432 руб.
-
5026 5 026 руб.
- РАСПРОДАЖА!
6096 руб.
-
5026 5 026 руб.
- РАСПРОДАЖА!
6096 руб.
-
5026 5 026 руб.
- РАСПРОДАЖА!
6096 руб.
-
D09 Мэджик сильвер
4998 4 998 руб.
7096 руб.
-
D09 Мэджик бордо
4998 4 998 руб.
7096 руб.
-
D09 Дуб беленый
4998 4 998 руб.
7096 руб.
-
D01 Мэджик сильвер
4340 4 340 руб.
6090 руб.
-
D01 Мэджик бордо
4340 4 340 руб.
6090 руб.
-
D01 Дуб беленый
4340 4 340 руб.
6090 руб.
-
4990 4 990 руб.
- РАСПРОДАЖА!
6530 руб.
-
4990 4 990 руб.
- РАСПРОДАЖА!
6530 руб.
-
X-32 Ривьера грей
5578 5 578 руб.
7683 руб.
-
X-31 Ривьера айс
5578 5 578 руб.
7683 руб.
-
X-24 Бетон графит
5467 5 467 руб.
7533 руб.
-
X-23 Бетон графит
5467 5 467 руб.
7533 руб.
-
X-22 Бетон снежный
5467 5 467 руб.
7533 руб.
-
X-21 Бетон снежный
5467 5 467 руб.
7533 руб.
Где купить межкомнатные двери в СПб?
Компания "Дверьничков" не первый год занимается продажей и установкой дверей. При этом межкомнатные двери также являются отраслью нашей организации. В данном разделе Вы можете легко и недорого купить межкомнатные двери с коробкой, доборами и фурнитурой, а также заказать услугу доставки и установки в СПб и Ленинградской области. Конкурентные и приятные цены, постоянные акции, ежедневная работа нашего сервиса - все это нацеленно на то, чтобы наш клиент чувствовал себя комфортно при заказе товаров и услуг в ДверьничкоВ. Работа с ведущими производителями и собственный склад позволяет нам недорого и продавать собственную продукцию, а также максимально оперативно доставлять и устанавливать ее.
Как же протекает весь процесс приобретения межкомнатных дверей? Он достаточно прост и сейчас мы попытаемся Вам все рассказать ниже.
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— На самом первом этапе важно снять размеры проема, исходя из этого становится понятен размер полотна, количество доборов и прочие технические тонкости;
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— После менеджер-консультант помогает подобрать подходящую модель, которая соответствует запросам и ожиданиям клиентов;
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— Доставка осуществляется на следующий день после заказа, в удобное для покупателя время;
- — Установка межкомнатных дверей под ключ - это последний этап, после которого клиент проверяет продукцию. И только на самом последнем этапе происходит оплата.